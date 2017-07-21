Игрок сборной Чили переходит в «Фенербахче»

Полузащитник «Кальяри» и сборной Чили Маурисио Исла покинул итальянский чемпионат. 29-летний футболист продолжит карьеру в Турции, подписав контракт с «Фенербахче».

Маурисио Исла подписал договор, рассчитанный на три года. В «Фенербахче» полузащитник будет играть под вторым номером.

В «Кальяри» чилийский хавбек провел всего один сезон, куда за 4 миллиона евро перешел из «Ювентуса». На счету полузащитника 34 матча в итальянской Серии А, 1 гол и 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Фенербахче»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»