Джефферсон Фарфан пройдет медосмотр в «Локомотиве»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Фарфан

Джефферсон Фарфан в ближайшее время пройдет медосмотр в «Локомотиве». Трансфер игрока, если он состоится, станет первым для нового спортивного директора клуба Эрика Штоффельсхауса.

Штоффельсхаус работал долгое время в системе «Шальке», и Фарфан – именно его кандидатура.

Перуанцу может быть предложен полугодичный контракт с опцией продления еще на год. Не исключен вариант, при котором, в случае положительного решения вопроса с контрактом, Фарфан приедет уже на второй сбор команды в Испанию.

Нападающий летом 2015 года был продан «Шальке» в «Аль-Джазиру», однако осенью этого года клуб покинул и с тех пор новую команду себе не нашел. Вместе с немецкой командой до этого он выиграл Кубок Германии, а ранее с ПСВ четырежды побеждал в чемпионате Голландии.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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