Дани Алвес может переехать в Китай

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес может покинуть Европу. Китайские клубы хотят приобрести бразильца.

В услугах 33-летнего футболиста заинтересованы «Хэбэй Чайна Форчун», «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и «Шанхай СИПГ».

«Шанхай» является главным претендентом на игрока. Китайцы готовы платить бразильцу около 10 млн евро за сезон.

Дани Алвес, который не так давно восстановился после перелома малоберцовой кости, пока находится без игровой практики. Контракт защитника со «Ювентусом» действует до лета 2018 года.

Фото: Global Look Press

Источник: France Football