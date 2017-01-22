Игрок молодежной сборной Аргентины проходит просмотр в «Урале»

Нападающий аргентинской «молодежки» недавно прибыл на сбор екатеринбургской команды. Он был включен в заявку на товарищеский матч против румынской «Астры».

Речь идет о 22-летнем форварде Макси Ролоне. Ранее аргентинец выступал за молодежную команду «Барселоны» и бразильский «Сантос». В товарищеской игре с «Астрой» Ролон отыграл за «Урал» все 90 минут, но забитыми мячами не отметился. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу румынского клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Урал»