Игрок молодежной сборной Аргентины проходит просмотр в «Урале»

Автор: Антон Муша 0 Comments

Урал

Нападающий аргентинской «молодежки» недавно прибыл на сбор екатеринбургской команды. Он был включен в заявку на товарищеский матч против румынской «Астры».

Речь идет о 22-летнем форварде Макси Ролоне. Ранее аргентинец выступал за молодежную команду «Барселоны» и бразильский «Сантос». В товарищеской игре с «Астрой» Ролон отыграл за «Урал» все 90 минут, но забитыми мячами не отметился. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу румынского клуба.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Урал»

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Антон Муша
Антон Муша
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