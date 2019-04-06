Игрок «Лиона» может сменить команду

Полузащитник «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай намерен покинуть французский клуб в летнее трансферное окно. 25-летний футболист уверен, что готов выступать за команду, которая входит в десятку лучших в Европе.

По информации источника, «Лион» не станет продавать игрока менее, чем за € 30 млн. Интерес к Депаю проявляет «Ливерпуль», но англичан смущает имидж и поведение игрока. Трансфер может состояться в случае, если летом «Ливерпуль» покинет игрок атакующей линии.

Депай выступает в составе «Лиона» с 2017 года. В нынешнем сезоне голландец принял участие в 28 матчах французской Лиги 1, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. В Англии он уже играл за «Манчестер Юнайтед» (2015-2017).

Фото: Global Look Press

Источник: Get French Football News