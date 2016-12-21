Игрок дрезденского «Динамо» получил огнестрельное ранение

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Вакс

Защитник футбольного клуба «Динамо» Дрезден Марк Вакс получил огнестрельное ранение. Неизвестный открыл огонь возле табачного киоска, который принадлежит тете 21-летнего футболиста.

 Владелица магазина скончалась на месте, а ее муж и племянник доставлены с ранениями в больницу.

«Мы шокированы, ошеломлены и опечалены. Все сотрудники «Динамо» поддерживают Марка и его семью. Его выздоровление, физическое и психологическое, сейчас на первом плане. Я хочу выразить Марку и его семье глубочайшие соболезнования», — сказал спортивный директор «Динамо» Ральф Минге.

Фото: Global Look Press

Источник: Bild

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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