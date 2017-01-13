Арда Туран согласовал контракт с «Шанхай Шэньхуа»

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран согласовал трeхлетний контракт с китайским «Шанхай Шэньхуа». Зарплата турецкого футболиста составит € 20 млн в год.

Отмечается, что 29-летний игрок уже согласился на переход, а клубы в настоящее время договариваются по сумме трансфера.

Туран выступает за «Барселону» с 2015 года, а в текущем сезоне сыграл 21 матч, в котором забил 11 голов и отдал семь голевых передач. Его контракт с каталонцами действует до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что в переходе Турана заинтересован действующий чемпион Китая «Гуанчжоу Эвергранд», который предлагал игроку трeхлетний контракт на общую сумму € 50 млн.

Фото: Global Look Press

Источник: Fanatik