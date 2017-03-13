Арда Туран получил два выгодных предложения из Китая

Полузащитник Арда Туран может покинуть «Барселону» летом. Китайские клубы интересуются турецким игроком.

Футболист серьезно рассматривает два выгодных в финансовом плане предложения из Китая. Также стало известно, что Туран уже был интересен другим клубам.

Турок перешел в «Барселону» в 2015 года, но так и не смог закрепиться в старте. Контракт, связывающий полузащитника командой, рассчитан до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне футболист провел 17 матчей в примере, забив 3 гола и сделав 3 результативных передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo