Янник Боли подписал контракт с «Аль-Айн»

Автор: Никита Поляков 0 Comments

Янник Боли

Нападающий махачкалинского «Анжи» Янник Боли продолжит карьеру в ОАЭ. Следующим клубом ивуарийца станет «Аль-Айн».

Как сообщает пресс-служба «Аль-Айн», в ОАЭ уже состоялась презентация 29-летнего нападающего, на которой футболист подписал контракт со своим новым клубом.

Напомним, что «Анжи» в конце декабря объявил о возможном уходе лидеров команды из-за финансовых проблем и о масштабных перестановках в руководстве. Также сообщалось об интересе к Боли со стороны московских ЦСКА и «Локомотива».

Подробности сделки пока не раскрываются.

В нынешнем сезоне ивуарийский нападающий провел за махачкалинцев 11 встреч, в которых отметился 2 забитыми мячами.

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Фото: Официальный твиттер клуба «Аль-Айн»
Источник: Официальный твиттер клуба «Аль-Айн»

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Никита Поляков

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