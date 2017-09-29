Игра Роналду вдохновила дизайнеров на создание новых бутс

Игра нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду блистательна. И его талант, сравнимый по уникальности с редким бриллиантом, вдохновил создание новых бутс.

Летом 2009 года Криштиану Роналду перешел в «Реал». На тот момент португалец был самым дорогим игроком в истории мирового футбола. За этот трансфер Флорентино Перес заплатил рекордные 94 миллиона евро. Поприветствовать Роналду в качестве нового игрока мадридцев на стадион «Сантьяго Бернабеу» пришли более 80 тысяч фанатов. Именно этот момент и обыгрывается в новых бутсах Роналду Chapter 5: Cut to Brilliance, специально разработанных для португальца Nike.

Геометрический рисунок белого цвета на бутсах напоминает огранку бриллианта. Полупрозрачные «грани» блестят на свету, а радужная прошивка напоминает преломление света в камне. В ударной зоне бутс находится объемный логотип CR7, похожий на огранку камня, а на пятке изображен бриллиант и дата официального представления Криштиану Роналду в качестве игрока «Реала» — 11 июня 2009 года. Высокая пятка бутс — отсылка к фразе «El Sueño Del Niño» («Детская мечта»), которой Роналду описал дизайнерам Nike свои впечатления от перехода в «Реал Мадрид».

«Когда я приехал, меня встречала огромная толпа болельщиков. Люди находились не только на трибунах стадиона, они ждали меня и снаружи. Это было невероятно, именно тогда почувствовал настоящую силу Мадрида, — вспоминает Роналду, подчеркивая, что новая модель бутс для него получилась очень крутой. — Каждая деталь этих бутс прекрасна, будь то оттенки цвета или бриллиантовые грани».

Роналду забил гол уже в первой игре за «Реал». Португалец делает это матч за матчем. С невероятной скоростью он бьет свои собственные рекорды: 50-й гол, 150-й, 200-й, 250-й… Криштиану стал первым в истории игроком, который забивал голы каждой команде в одном из сезонов в чемпионате Испании.

Источник: NIKE

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