Игорь Смольников и Дмитрий Тарасов рассказали о подготовке к Кубку конфедераций

Сборная России продолжает подготовку к Кубку конфедераций. Футболисты национальной команды Игорь Смольников и Дмитрий Тарасов ответили на вопросы журналистов.

Игорь Смольников:

«Травма меня больше не беспокоит. Постарался набрать форму максимально быстро. Что я думаю о структурных изменениях в «Зените»? Знаю об этом только из прессы. Фурсенко до этого был в клубе, при нем команда добивалась больших результатов. Надеюсь, и сейчас будем побеждать. Константин Сарсания стал спортивным директором? Только от вас об этом узнал.

Влияет ли тяжелый сезон в клубе на мое состояние? Когда сезон заканчивается и приезжаешь в сборную, уже совсем другие мысли возникают. Сезон выдался сложным из-за отсутствия результата: мы рано вылетели из Лиги Европы и из Кубка России, в чемпионате заняли второй год подряд третье место. Надеюсь, в следующем году будет иначе. Удивлен ли я, что в составе сборной нет Кокорина и Шатова? Это решение тренерского штаба. Конечно, хотелось бы, чтобы было больше игроков «Зенита», но я думаю, в следующие разы их будет больше».

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Дмитрий Тарасов:

«В чем проявляется строгая дисциплина у Станислав Черчесова? Понятно, что мы хотим добиться максимального результата. Что касается тренировок, пока втягиваемся. Чем дальше, тем будет больше информации. У нас хорошие объемные тренировки, все успеваем сделать – и физически поработать, и над тактикой, и поиграть. Занятия тяжелые, но они один раз в день. Поэтому все хорошо переносят нагрузки, все готовы работать.

Обсуждаем ли мы соперников по Кубку конфедераций? Нет. Мы тут недолго пока, еще присматриваемся друг к другу, все обсуждения впереди. Кубок конфедераций может стать последним в истории? Только недавно узнал об этом турнире. Сложно сказать, насколько турнир значимый. Все-таки команды серьезные приезжают, мы готовимся как следует.

Моя нынешняя форма? Наверное, мне тяжелее всех. После такой травмы было трудно набирать. Потихоньку набирал форму в клубе. Не могу сказать, что я в оптимальной форме, но близок к этому. Что думаю о возможном уходе Семина? Пока ничего не знаю. Это не мне решать, что будет. Мне комфортно работается с любым тренером».

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Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт РФС