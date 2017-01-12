Игорь Шалимов: «Смолова конкурентам не продадим, но в Европу отпустим»

Главный тренер «Краснодара» рассказал о ситуации вокруг Федора Смолова. Он отметил, что клуб готов отпустить Смолова, но только в Европу.

«Федор мыслями, что очень важно, с нами. Если будет предметное интересное предложение из Европы, которое устроит самого футболиста и клуб, то Сергей Галицкий Смолова отпустит.

Продавать игрока конкурентам наш президент не будет. Это не вопрос торга. Да и вообще, как мне кажется, в этом случае это даже не вопрос денег», – заявил Шалимов.

Напомним, что интерес к Смолову проявляла дортмундская «Боруссия». Немецкий клуб предлагал 10 миллионов евро.

Федор Смолов забил 10 мячей и отдал один голевой пас в текущем сезоне РФПЛ.

«Краснодар» завершил первую половину сезона на 5 месте с 28 очками.

Фото: официальный сайт «Краснодара»

Источник: Спортфакт