Игорь Шалимов отправлен в отставку

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

РФПЛ. 14 тур. «Локомотив» — «Краснодар» — 2:0. Москва. «РЖД Арена». 23 октября 2017 г.

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отправлен в отставку. Имя нового главного тренера команды будет названо в ближайшие дни.

Игорь Шалимов работал в «Краснодаре» с сентября 2016 года. Под его руководством команда провела 66 официальных матчей, в которых одержала 30 побед, 19 раз сыграла вничью и 17 раз уступила.

Об отставке тренера высказался нападающий «Краснодара» Федор Смолов. Для игрока отставка стала неожиданностью.

«Честно говоря, для меня это стало полной неожиданностью. По тренировкам и работе в последние дни нельзя было сказать, что такое может произойти.

В любом случае я благодарен Игорю Михайловичу за совместную работу, хочу пожелать ему удачи», – сказал Смолов.

В прошлом сезоне «Краснодар» финишировал на 4-м месте, в текущем чемпионате России за 6 туров до финиша «быки» располагается на 5-й позиции.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Крансодара», Sport24

 

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