Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отправлен в отставку. Имя нового главного тренера команды будет названо в ближайшие дни.

Игорь Шалимов работал в «Краснодаре» с сентября 2016 года. Под его руководством команда провела 66 официальных матчей, в которых одержала 30 побед, 19 раз сыграла вничью и 17 раз уступила.

Об отставке тренера высказался нападающий «Краснодара» Федор Смолов. Для игрока отставка стала неожиданностью.

«Честно говоря, для меня это стало полной неожиданностью. По тренировкам и работе в последние дни нельзя было сказать, что такое может произойти.

В любом случае я благодарен Игорю Михайловичу за совместную работу, хочу пожелать ему удачи», – сказал Смолов.

В прошлом сезоне «Краснодар» финишировал на 4-м месте, в текущем чемпионате России за 6 туров до финиша «быки» располагается на 5-й позиции.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Крансодара» , Sport24