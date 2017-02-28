Игорь Шалимов: «Катастрофа. Развалились по ходу игры»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов раскритиковал команду после поражения от «Урала» (3:3, 3:4 по пенальти) в 1/4 финала Кубка России. Краснодарцы проиграли, ведя по ходу встречи со счетом 0:3.

«Катастрофа. Это и весь комментарий. Как матч складывался! Потом с 3:0 у нас получилось 3:3, дополнительное время, серия пенальти. В конце второго тайма не реализовали свой пенальти…. надо разобраться, — заявил Игорь Шалимов после матча. — Мы не в первый раз так играем. После 3:0 мы каким-то образом умудрились пропустить 3 мяча. Ошибки – наверно, психология, мы будем разговаривать с ребятами. Посмотрим. Надо проанализировать, почему так произошло. До игры мы говорили, что надо быть собраннее, потому что важно быть на стороже, когда все удачно складывается. Надо понять, что произошло. Надо уметь терпеть, дожимать, не разваливаться. Теперь надо восстановиться, у нас «Спартак» впереди».

Прокомментировал Игорь Шалимов и два нереализованных пенальти лидера атак краснодарцев Федора Смолова: «Он у нас штатный пенальтист, и дважды не забить в одном матче… Он у нас обычно бил, забивал, потому мы его и поставили».

Матч с«Уралом» стал для «Краснодара» третьей официальной игрой в 2017 году. Ранее команда Игоря Шалимова дважды встречалась в 1/16 финала Лиги Европы с турецким «Фенербахче» (1:0 и 1:1).

В 18-м туре возобновляющегося чемпионата России соперником «Краснодара» будет лидер турнира «Спартак». Матч пройдет 5 марта.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»