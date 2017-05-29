Игорь Шалимов: «Галицкий не продаст Смолова в «Спартак»

Один из лидеров «Краснодара» Федор Смолов может уйти из клуба. Главный тренер южан Игорь Шалимов рассказал о будущем нападающего.

«Смолов – лучший бомбардир лиги второй год подряд. Поэтому он стал лучшим игроком РФПЛ по версии футболистов вполне логично. Это мой игрок, вижу его каждый день на тренировках. Он лучший на сто процентов – я даже не рассматриваю другие варианты на звание MVP. Да и кто лучше, чем Смолов?

Если Федору поступит достойное предложение для клуба, его отпустят. Так что он может уйти. «Спартак»? К красно-белым его не отпустит президент команды Сергей Галицкий, ведь эта команда — наш конкурент. Если только за границу. В Китай? На большие деньги любой может клюнуть», — заявил Шалимов.

В «Краснодар» Смолов перешел в 2015 году. За все время выступлений в команде в рамках РФПЛ 27-летний игрок провел за «быков» 51 мач и отметился 38 забитыми мячами.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»