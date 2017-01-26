Игорь Резвухин: «Это’О – друг «Амкара». Но пока он к нам не переходит»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин раскрыл подробности нахождения нападающего Самюэля Это’О в расположении пермской команды на сборе в Турции. Переход возможен, но не сейчас.

Он рассказал, что 35-летний форвард находится в хороших отношениях с главным тренером Гаджи Гаджиевым, с которым работал в «Анжи».

– Это’О – наш друг, никакого подвоха в фотографии искать не надо, – сказал Резвухин. – Гаджи Гаджиев находится в очень хороших отношениях с Самюэлем, они общаются.

– Значит, в «Амкар» он не переходит?

– Пока нет (смеется).

– А в будущем? Или тяжело будет потянуть запросы знаменитого форварда?

– В нашей жизни все возможно.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс 

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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