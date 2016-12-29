Игорь Рабинер: «К кому в 2016 году не может быть претензий, так это к Артему Дзюбе и Федору Смолову»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал итоги голосования на звание лучшего футболиста года и объяснил свой выбор тройки сильнейших. В топ-3 по версии Игоря Рабинера попали Артем Дзюба, Федор Смолов и Игорь Акинфеев.

«Как-то так неожиданно вышло, что двумя лучшими на сегодня футболистами России стали форварды. Где-то пусто, где-то густо, но уж к кому в 2016 году не может быть претензий, так это к Артему Дзюбе и Федору Смолову. Если они были здоровы, то оба регулярно забивали, причем как в России, так и в еврокубках. В сборной Дзюба вышел при Станиславе Черчесове только на один матч — и сделал дубль в ворота Коста-Рики, Смолов забил победный мяч Гане. Ложка дегтя — выступление на Евро, но вспомним: Дзюба по итогам первых двух матчей выиграл больше всех единоборств среди футболистов всех команд, то есть в отсутствии жажды борьбы его никак нельзя было упрекнуть. Долго колебался между двумя нападающими — и все-таки отдал предпочтение Дзюбе. А третьим где-то до октября видел Промеса, но за два-три последних месяца голландец сдал, тогда как Акинфеев продолжил играть так, как умеет, — и плевать на пресловутую серию в Лиге чемпионов и разговоры вокруг нее. В конце концов, кто сделал в Казани решающий сейв чемпионата? И кто был лучшим в сборной на Евро? Основной вратарь национальной команды», — сказал Игорь Рабинер.

Напомним, что лучшим игроком уходящего года был признан нападающий «Краснодара» Федор Смолов. В голосовании приняли участие 308 журналистов, в общей сложности были названы фамилии 61 футболиста из 16 клубов.

Фото: официальный сайт «Зенита»