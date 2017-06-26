Игорь Лебеденко перешел в «Арарат»

Игорь Лебеденко заключил контракт с московским «Араратом». Соглашение нападающего со столичным клубом рассчитано на два года.

О состоявшемся трансфере сообщили на официальной странице социальных сетей клуба. К «Арарату» Лебеденко присоединится в качестве свободного агента, так как официально контракт футболиста с бывшим клубом, грозненским «Ахматом», уже истек.

34-летний футболист выступал за клуб из Грозного с 2012 года. В минувшем сезоне Игорь Лебеденко вышел на поле в 17 матчах Премьер-лиги и отметился тремя голами. Полузащитник уже выступал за московские «Локомотив» и «Торпедо».

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт