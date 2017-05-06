Игорь Лебеденко: «Чего опасаюсь перед матчем с «Зенитом»? Что на их стадионе крыша протечет!»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко поговорил о предстоящей игре с «Зенитом». Футболист заявил о новой арене петербургского клуба.

Есть какие-то опасения перед матчем? Дождь будет, и крыша протечет! Стартовый матч на «Санкт-Петербурге» они выиграли, теперь пора проиграть первый раз. Интересно вживую посмотреть на один из самых дорогих стадионов в мире. Так много сказано об этой арене, что надо самому провести там матч. Потом уже поделюсь личными впечатлениями», — заявил Лебеденко.

После 26-ти туров РФПЛ грозненский клуб набрал 39 очков и идет на 6-м месте. Сине-бело-голубые же имеют в своем активе 52 балла, занимая вторую строчку в таблице.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Советский спорт»

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