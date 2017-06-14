Игорь Гамула уволен из молодёжной команды «Ростова»

Руководство «Ростова» осталось недовольно результатами выступлений «молодежки». Сегодня старший тренер команды Игорь Гамула был отправлен в отставку.

57-летний специалист возглавлял молодежную команду «Ростова» с 2011 года. В сезоне-2016/17 российского молодёжного первенства «Ростов» с 30 очками занял 12-е место, одержав 8 побед в 30 матчах. Предыдущий розыгрыш ростовчане закончили на шестом месте.

В 2014 году Игорь Гамула некоторое время работал с первой командой ростовчан. Кроме того, в начале 2000-х Гамула тренировал новороссийский «Черноморец».

Фото: Официальный сайт ФК «Ростов»

Источник: Официальный сайт ФК «Ростов»

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