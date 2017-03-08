Игорь Гамула: «МЮ» не стоит жаловаться на газон»

Жозе Моуриньо раскритиковал качество газона на поле ростовского стадиона. Тренер молодежной команды «Ростова» Игорь Гамула, как всегда, нашел что ответить.

«Поле на этом стадионе и в самом деле не очень хорошего качества, но вполне приемлемое. Конечно, для таких команд, как «Манчестер», подобные условия непривычные, но как получилось, так получилось. Но такие клубы, имеющие в составе больших мастеров, должны играть даже на асфальте.

Понятно, что команды вряд ли смогут на таком газоне показать хороший, комбинационный футбол, именно на это и сетует наставник гостей. Но ничего страшного. Завтра поле польют, и оно будет быстрое. Думаю, на таком газоне у нашего клуба не будет преимущества перед соперником, потому что «Ростов» тоже играет через передачи, через фланги. И условия будут одинаковые для всех».

Игра «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта в 21:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс