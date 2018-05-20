Игорь Денисов: «Спасибо Черчесову – наш мини-конфликт повлиял на то, что я весь сезон отработал на максимуме»

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов обратился к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. А также оценил шансы нашей сборной на ЧМ.

«Жду лучшего чемпионата мира за всю историю. После Олимпийских игр, после такого открытия я ожидаю чего-то феерического. Уверен, что из группы мы выйдем, дальше будут сложности, но из группы мы обязаны выходить.

Если чемпионат мира мы проведем хорошо, наверное, опять будут говорить, что наш футбол развивается, и мы на правильном пути. Если мы его провалим, опять все будут говорить плохо.

Знаете, я с одной стороны [Черчесову Станиславу] Саламовичу могу «привет» передать, ему огромное спасибо – этот наш мини-конфликт повлиял на то, что я весь сезон отработал на максимуме, чтобы доказать самому себе, что я еще годен как футболист, и помочь «Локомотиву».

Денисов стал в этом году чемпионом России в составе «Локомотива».

Фото: Global Look Press

Источник: «Матч ТВ»