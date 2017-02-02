Игорь Денисов подпишет долгосрочный контракт с «Локомотивом»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Игорь Денисов

Футболист московского «Динамо» Игорь Денисов, на правах аренды выступающий за «Локомотив», продолжит карьеру в «железнодорожном» клубе. Об этом заявил президент красно-зеленых Илья Геркус.

«За время выступления в «Локомотиве» Игорь нас приятно удивил. Он работает упорно, много и очень достойно. Могу с уверенностью сказать: Денисов соответствует образу топ-игрока. Профессионал с большой буквы «П».

Сейчас этот игрок выступает за нас на правах аренды. Но мы максимально близки к подписанию долгосрочного контракта с ним», — заявил Геркус.

В текущем сезоне Денисов сыграл за красно-зеленых 11 матчей. В этих играх 32-летний полузащитник забил один раз.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»

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