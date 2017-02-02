Игорь Черевченко: «Ушел из «Локомотива», потому что неуютно себя чувствовал»

Игорь Черевченко уже почти полгода назад ушел из «Локомотива». Только сейчас тренер рассказал, как все было на самом деле.

«Мое решение покинуть «Локомотив» не имеет никакого отношения к матчу с «Томью» (2:2). Ушел из «Локомотива», потому что неуютно себя чувствовал.

Все началось еще перед летними сборами. Накануне вылета в Австрию я узнал о том, что в «Локомотив» приходит новое руководство. Однако за все время сборов мне не поступило ни одного звонка, командой просто никто не интересовался! Мы готовимся к новому сезону, играем товарищеские матчи, а тут — ни ответа, ни привета. Ни по трансферам разговоров – кто нужен, кто не нужен – ничего абсолютно! Получается, что мы находились в небытии. Конечно, я почуял неладное.

С новым руководством вообще не разговаривал. В то же время узнал, что человек из нового руководства звонит футболистам и обсуждает с ними тему продления контрактов. Все делалось через мою голову. Когда я об этом узнал… Удивился — не то слово! После этого в прессе начала активно муссироваться тема о моих возможных сменщиках. Я только контракт с «Локомотивом» продлил — и тут такое! Посчитал это некрасивым поступком по отношению ко мне. В конце концов, можно было хотя бы вызвать меня на разговор, конкретно обозначить позицию. Сказать, например: ты работаешь до зимы, а дальше видно будет.

Я точно знаю, что были встречи с кандидатами на мое место. И помимо Курбана Бердыева была встреча с еще одним претендентом. Он сейчас действующий главный тренер команды из РФПЛ. В общем, мне не понравились разговоры за спиной, звонки футболистам и отсутствие доверия. Я чувствовал: что-то идет не так.

После той игры с «Томью» я приехал на тренировочную базу в Баковку. Всю ночь провел в раздумьях. В итоге, приняв окончательное решение, позвонил Анатолию Мещерякову (прим. — вице-президент РЖД) и все ему объяснил.

Когда приезжал прощаться с ребятами в Баковку, видно было, что они расстроены. Телефон разрывался, все звонили поддержать – и русские, и иностранцы. В принципе, это неудивительно, я со всеми был в хороших отношениях.

С приходом Денисова средняя зона «Локомотива» стала более крепкой. По тем матчам, что я видел, Игорю удается выглядеть прилично. Какой бы ни была игра – официальной или товарищеской, – Денисов полностью в ней. Видно, что человек живёт футболом. Что касается Хенти, то ему нужна была игровая практика. Видимо, по каким-то футбольным моментам он на данный момент не подходит «Локомотиву». На данный момент нападающий один Портнягин, как я понимаю? Команде нужен добротный форвард! Думаю, что Фарфан приходит в «Локомотив» как альтернатива Самедову, он же правый инсайд, а Прудников, на мой взгляд — средний нападающий по меркам России. Ни хороший, ни плохой – обычный!

Был ошарашен трансфером Самедова! Все произошло так быстро… Думаю, что Самедов и «Локомотив» нашли компромисс. Клуб получит денежную компенсацию за его переход, Саша – новую команду. У него все должно получиться в «Спартаке». Самедов – ведущий игрок сборной России, о чем свидетельствуют последние матчи с его участием. Возраст — не помеха. Саша – целеустремленный и опытный футболист. К тому же в «Спартаке» очень грамотный тренер, и я уверен, что Карерра найдет Саше ту позицию, на которой игрок будет полезен команде.

Думаю, что «Спартак» заслуженно находится на своем месте. Красно-белые сейчас заряжены только на победу, и в этом большая роль Массимо Карерры. Многие матчи «Спартак» выиграл за счет характера. Однако есть здесь и заслуга бывшего наставника Дмитрия Аленичева. Багаж, не багаж, а команду-то Аленичев собирал, верно? А Карерра был его помощником. Соответственно итальянец был в курсе, кто из игроков на что способен. Получается, было не очень сложно, ведь Массимо знал всю кухню изнутри. У «Спартака» сейчас есть очень хороший шанс, чтобы взять золотые медали. Но и отрыв от второго места небольшой.

О своем решении покинуть «Локомотив» не жалею. В то же время я благодарен родному клубу и хочу сказать, что всегда буду переживать за «железнодорожников», кто бы там ни работал, где бы я ни работал и на каком бы месте не шла команда. «Локо» должен побороться за место в первой пятерке турнирной таблицы РФПЛ. Но первостепенной задачей на данный момент вижу победу «Локомотива» в Кубке России», — рассказал Черевченко.

После 17 матчей «Локомотив» занимает 10 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 23 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат Global Look Press