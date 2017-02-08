Игорь Черевченко будет руководить «Балтикой» до конца сезона

Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая прокомментировал назначение на пост главного тренера калининградской команды Игоря Черевченко. Ранее специалист работал в «Локомотиве», пост наставника которого покинул в августе 2016 года.

«Контракт с Черевченко рассчитан до конца сезона. Благодарны Игорю Геннадьевичу за то, что он взялся за такую непростую задачу. Со стороны администрации края и клуба ему будет оказана всяческая поддержка. Будем надеяться, что совместно нам удастся достигнуть поставленных целей», — сказал Лепсая.

Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Локомотива» в августе 2016 после матча с «Томью». После 17 матчей «Локомотив» занимает 10 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 23 очка.

Калининград — один из городов, которому в 2018 году предстоит принять матчи чемпионата мира. «Балтика» выступает в ФНЛ и после 24 туров команда с 17 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат