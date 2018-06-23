Игорь Акинфеев вошел в шорт-лист «Наполи»

Автор: Евгений Морозов 0

Чемпионат мира по футболу. Тренировка сборной России. Новогорск. 17 июня 2018 г.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфее заинтересовал «Наполи». Россиянин вошел в список трансферных целей неаполитанцев, которые ищут вратаря после ухода Пепе Рейны.

Также в шорт-листе «адзурри» – Альфонсе Ареола («ПСЖ») и Алекс Мерет («Удинезе»).

Контракт 32-летнего футболиста с армейским клубом истекает в 2019 года. Считается, что его можно будет приобрести за невысокую стоимость.

В сезоне-2017/18 Акинфеев провел за ЦСКА 44 матча во всех турнирах, в которых пропустил 39 голов.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Football Italia

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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