Игорь Акинфеев вошел в шорт-лист «Наполи»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфее заинтересовал «Наполи». Россиянин вошел в список трансферных целей неаполитанцев, которые ищут вратаря после ухода Пепе Рейны.

Также в шорт-листе «адзурри» – Альфонсе Ареола («ПСЖ») и Алекс Мерет («Удинезе»).

Контракт 32-летнего футболиста с армейским клубом истекает в 2019 года. Считается, что его можно будет приобрести за невысокую стоимость.

В сезоне-2017/18 Акинфеев провел за ЦСКА 44 матча во всех турнирах, в которых пропустил 39 голов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Football Italia