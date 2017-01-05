Игорь Акинфеев: «В школе я не ходил на физкультуру и получил двойки»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своих школьных годах. 30-летний футболист вспомнил, как проходили уроки в его школе.

«Меня постоянно не было на занятиях из-за сборов и тренировок. Экзамены я обычно сдавал дней на пять-шесть позже одноклассников. Ко мне приходили все учителя, принимали мои контрольные и помогали догнать программу, потому что и половины материала я не знал.

Была ли у меня физкультура? Я ее постоянно пропускал и получал двойки! В школе в пятницу были два урока физкультуры. Я всегда пропускал их, берег себя, потому что боялся получить травму. Ведь в спортивных школах каждый уик-энд — очередная игра перевнства Москвы. Не дай бог не попасть на чемпионат — это была бы трагедия!»- заявил голкипер.

За красно-синих вратарь выступает с 2003 года. В составе «армейцев» Акинфеев по шесть раз становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выигрывал Кубок УЕФА.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «ОК!»