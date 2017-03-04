Игорь Акинфеев установил рекорд в розыгрыше РФПЛ-2016/17

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Игорь Акинфеев

Игорь Акинфеев установил рекордную сухую серию в чемпионате России. После финального свистка в матче с «Зенитом» вратарь ЦСКА побил рекорд Станислава Крицюка.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев оставил свои ворота в неприкосновенности в матче 18-го тура РФПЛ против «Зенита». Таким образом, сухая серия 30-летнего вратаря в российском первенстве продлилась до 513 минут и стала рекордной в текущем розыгрыше чемпионата.

До этого самая продолжительная серия без пропущенных голов в этом сезоне РФПЛ принадлежала голкиперу «Краснодара» Станиславу Крицюку, который не пропускал 462 минуты.

В текущем розыгрыше чемпионата России вратарь ЦСКА сохранил ворота «сухими» в 10 матчах из 17. Последний раз Игорь Акинфеев пропустил в чемпионате России 6 ноября в матче ЦСКА против «Амкара», который завершился со счетом 2:2.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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Вадим Павлов

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