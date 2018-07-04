Игорь Акинфеев стал лидером по количеству сэйвов в 1/8 финала, Илья Кутепов – по количеству перехватов

Автор: Владимир Шевелев 0

Россия - Испания

Игроки сборной России Игорь Акинфеев и Илья Кутепов отлично проявили себя в матче 1/8 финала ЧМ-2018 со сборной Испании. В нем россияне одержали знаменательную победу (1:1, 4:3 по пенальти).

На счету Акинфеева – 9 сэйвов. Это лучший показатель для вратарей, сыгравших в 1/8 финала.

Илья Кутепов сделал 6 перехватов – это также лучший показатель для участников 1/8 финала.

В 1/4 финала сборная России сыграет с Хорватией. Встреча состоится 7 июля в Сочи. Начало — в 21:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: WhoScored 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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