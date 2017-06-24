Игорь Акинфеев: «Соперник прибежал и забил гол. Это одна ошибка»

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев после поражения от Мексики (1:2), которое не позволило нашей команде продолжить борьбу на Кубке конфедераций, заявил, что ему обидно покидать турнир.

«Критика критикой, но позитивные моменты в нашей игре есть, как бы что ни говорили. Мы все люди и должны друг друга уважать. Готов ли к тому, что будут полоскать? Ничего страшного, полоскайте, пожалуйста. Понятно, что сегодня и завтра все будут обсуждать только второй гол. На то вы и пресса, чтобы обсуждать голы, — прокомментировал Акинфеев второй мяч в ворота сборной России, который мексиканский нападающий Ирвинг Лосано забил, воспользовавшись ошибкой голкипера на выходе. — Ну что мне, пойти повеситься? Соперник прибежал и забил гол. Это одна ошибка с нашей стороны, за которую мы расплатились голом. Турнир всегда обидно покидать. Даже на юношеском уровне. Мы проиграли не сказать чтобы заслуженно, какая-то игра у нас появилась».

Сборная России заняла третье место в группе А. Наша команда стала первой с 2001 года страной-хозяйкой не пробившейся в полуфинал Кубка конфедераций. В плей-офф из квартета А вышли Португалия и Мексика.

Фото: Сергей Дроняев

Сборная. Live Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017. Городах турнира: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Команда еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер проверяет готовность сборной России и всей страны к чемпионату мира-2018.