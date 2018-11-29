Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич и Юрий Жирков снова сыграют за сборную России

Автор: Евгений Морозов 0

Акинфеев

Российский футбольный союз  намерен устроить достойные проводы игрокам, завершившим карьеру в сборной после чемпионата мира 2018 года. Федерация хочет провести для игроков прощальный матч.

Речь идет о полузащитниках Юрии Жиркове  и Александре Самедове, защитнике Сергее Игнашевиче и вратаре Игоре Акинфееве.

По словам вице-президента РФС, президента РФПЛ Сергея Прядкина, идея о таком матче хорошая и футбольный союз будет работать над ее реализацией.

Футболисты могут принять участие в одной из товарищеских игр в 2019 году.

Фото: Global Look Press
Источник: «Известия»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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