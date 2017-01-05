Игорь Акинфеев: «Сейчас футбол стал для меня работой. У меня есть семья и мне некогда думать о чем-то еще»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как он реагирует на критику со стороны СМИ. Также голкипер признался, что с годами у него помимо футбола в жизни появились более важные вещи.

«В футбол я играю очень давно, на высоком уровне, и я знаю: что бы ни происходило со всей командой, доставаться будет именно вратарю. Наверное, любой здравомыслящий человек — не только вратарь, а вообще спортсмен, который себя ценит и который полностью отдается своей работе, — не будет обращать внимание на то, кто и что пишет. Потому что критика сплошь и рядом: критикуют и спортсменов, и звезд шоу-бизнеса, и всех остальных более-менее известных людей… Наверное, с этим надо жить, никуда не деться.

Когда начинаешь карьеру совсем еще юным, не обращаешь внимания на комментарии, потому что тебе хочется только играть и выигрывать, ты получаешь от этого удовольствие. А когда тебе 30 и у тебя есть семья, футбол становится работой, и тебе некогда думать о чем-то еще. Скажу честно, таким фанатиком, как раньше, когда у меня не было ни жены, ни детей, я, наверное, уже не буду.

Тренировка, конечно, по-прежнему мое любимое дело, а футбол — смысл моей жизни и мой заработок, но все равно семья теперь на первом месте. После тренировки, после игр, не глядя ни на какие комментарии и не читая прессы, я еду домой, меня там встречают, и мне там хорошо.

Я прошел через все карьерные ступени: молодежный состав, молодежная сборная, национальная сборная, основной состав. Про все свои травмы и не говорю. Хвалить себя не буду, но по большому счету я чист, потому что все делал и делаю честно и правильно, без фальши. Футболу я отдаюсь полностью», — заявил Игорь Акинфеев.

Фото: Global Look Press

Источник: ОК!