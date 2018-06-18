Игорь Акинфеев: «Салаха выделять неправильно. Против нас не манекены будут играть»

Автор: Михаил Серебряков 0

Игорь Акинфеев

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча ЧМ-2018 против Египта. Игра состоится завтра в Санкт-Петербурге.

«Настроение хорошее, ничего не должно мешать хорошему и красивому футболу. Салах? Я буду говорить о своей команде.

У нас есть определенные задачи, но и мы понимаем, что против нас не манекены будут играть. Выделять кого-то, считаю, некорректно и неправильно.

Кроме Салаха там тоже есть футболисты. Посмотрим на результат после матча», – сказал Акинфеев.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

 

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