Игорь Акинфеев присоединился к ЦСКА

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Игорь Акинфеев

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев благополучно прошел лечение в Германии. Сегодня голкипер присоединился к ЦСКА на втором сборе.

Вратарь «армейцев» сегодня прилетел в Компоаморе на вторые сборы московского клуба.

Отметим, что из-за травмы колена Игорь был вынужден пропустить первый сбор своего клуба, который также проходил в Испании.

В 16-ти играх текущего сезона РФПЛ Акинфеев пропустил 11 мячей, а в 9 встречах отстоял свои ворота на ноль. ЦСКА после первой половины чемпионата имеет 32 очка. На втором месте «Зенит» с 35-ю баллами, а возглавляет таблицу московский «Спартак» с 40 очками.

Фото: официальный сайт ЦСКА
Источник: официальный твиттер ЦСКА

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Никита Пронин

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