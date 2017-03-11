Игорь Акинфеев побил достижение Льва Яшина

В игре 19-ого тура РФПЛ московские армейцы разгромили «Томь». Игорь Акинфеев провел рекордный «сухой» матч.

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев превзошел легендарного вратаря сборной СССР Льва Яшина по количеству матчей без пропущенных голов в чемпионатах страны.

Сегодня в домашнем матче 19-го тура РФПЛ с «Томью» (4:0) 30-летний вратарь «армейского» клуба не пропустил и, таким образом, в 161-й раз оставил свои ворота в неприкосновенности во встречах российского первенства.

Кроме того, Акинфеев в настоящее время является обладателем рекордной серии сезона РФПЛ количеству минут без пропущенных голов — 603 минуты.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»