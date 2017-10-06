Игорь Акинфеев о матче против Южной Кореи на ЧМ-2014: «В отличие от других людей я не живу прошлым»

Автор: Евгений Морозов 0

Игорь Акинфеев и Гинтарас Стауче на тренировке сборной России

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от товарищеского матча против Южной Кореи. Футболист не хочет вспоминать прошлый матч с этим соперником.

«В отличие от других людей я не живу прошлым. Глупо отвечать на вопрос про прошлый матч (на ЧМ-2014) с Южной Кореей.

Что касается нынешней команды, то у них много игроков выступает в Европе.

Это команда хорошего уровня, они работяги, надо втройне прикладывать усилия, чтобы победить их», – сказал Акинфеев.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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