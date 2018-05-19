Игорь Акинфеев назвал команду своей мечты

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев включил в команду своей мечты игроков «армейского» клуба образца 2005 года. А также объяснил, почему в его составе нет звезд мирового футбола.

«В своем выборе команды мечты я буду немного подальше от своих коллег. Краем уха слышал, кого называл Саша Головин. Конечно, можно назвать европейских звезд, быть в топе и получить от этого удовольствие. Но я получу удовольствие, назвав командой моей мечты ЦСКА образца 2005 года, а именно наш состав в финале Кубка УЕФА.

Свою фамилию я называть не буду, без вратаря играли тогда. Это Сергей Игнашевич, Леша и Вася Березуцкие, Элвир Рахимич, Женя Алдонин, Юрий Жирков, Чиди Одиа, Даниэль Карвалью, Вагнер Лав и Ивица Олич.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный канал ЦСКА в YouTube.