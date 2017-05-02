Игорь Акинфеев: «Антирекорд в Лиге чемпионов? Лучше переживайте за своих детей»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

игорь акинфеев

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о пропущенных голах в Лиге чемпионов. 31-летний футболист обратился к некоторым болельщикам.

«Ко мне часто подходят болельщики ЦСКА. «Ну, ты не переживай за эту серию», – говорят они мне. – Я же отвечаю: «Вы взрослые мужчины. Вы вообще адекватные? Я стараюсь делать свою работу. А антирекорд – лишь очередное жизненное испытание, мне нечего переживать. А у вас дети есть. Вот и переживайте за детей своих, а не за неудачи Акинфеева», — заявил игрок.

Напомним,  Игорь не может сыграть на ноль в последних 43 матчах  еврокубка подряд. В последней игре Лиги чемпионов ЦСКА проиграл английскому «Тоттенхэму» — 1:3.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Rolling Stone

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