Ибраима Бальде может перейти в ЦСКА

ЦСКА планирует усилить атакующую линию. Армейцы рассматривают кандидатуру экс-форварда краснодарской «Кубани» Ибрагима Бальде.

Как сообщается, трансфер возможен в случае ухода Ласины Траоре, с которым красно-синие планируют расстаться в ближайший дозаявочный период.

Неважная статистика в нынешнем сезоне вызывает недовольство у руководства французского клуба, готового отдать Бальде в аренду или расторгнуть с ним контракт. В этом случае ЦСКА может получить его за незначительные деньги, а также договориться с Бальде о зарплате на выгодных для себя условиях. Кроме того, руководство армейцев рассчитывает, что весомым аргументом для Бальде станет возможность снова поработать с новым главным тренером команды Виктором Гончаренко.

Сам Виктор Гончаренко также не скрывает, что клуб ищет мощного форварда.

Сейчас 27-летний сенегалец выступает за клуб второго французского дивизиона «Реймс». В нынешнем сезоне Бальде провел 12 матчей в Лиге 2 и забил два гола, а его команда после 19 туров идет на втором месте в турнирной таблице и борется за повышение в классе.

Фото: официальный сайт РФПЛ

Источник: Известия