Гвинеец Амаду Диавара может быть заигран за сборную Италии

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Гвинейский полузащитник «Наполи» Амаду Диавара может не выступать за родную сборную. В услугах игрока заинтересованы представители одной из европейских национальных команд.

Тренерский штаб сборной Италии сбирается привлечь Диавара к выступлениям летом. В ближайшее время 19-летний футболист получит итальянское гражданство.

Хавбек выступает в данной стране с 2015 года. Помимо  «Наполи» Амаду выступал за «Болонью», а также клуб  «Сан-Марино» из одноименного государства.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

 

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