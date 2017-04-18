Гвинеец Амаду Диавара может быть заигран за сборную Италии

Гвинейский полузащитник «Наполи» Амаду Диавара может не выступать за родную сборную. В услугах игрока заинтересованы представители одной из европейских национальных команд.

Тренерский штаб сборной Италии сбирается привлечь Диавара к выступлениям летом. В ближайшее время 19-летний футболист получит итальянское гражданство.

Хавбек выступает в данной стране с 2015 года. Помимо «Наполи» Амаду выступал за «Болонью», а также клуб «Сан-Марино» из одноименного государства.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia