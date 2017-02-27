Гус Хиддинк согласился помочь «Лестеру» до конца сезона

Гус Хиддинк в ближайшее время станет главным тренером «Лестера». Сообщается, что голландский специалист будет возглавлять «лис» до конца текущего сезона.

Хиддинк поможет провести «Лестеру» остаток сезона, но потом, скорее всего, покинет занимаемую должность. Это связано с тем, что голландец не заинтересован к возвращению тренерской деятельности на длительный срок.

Гус уже дважды работал по этой схеме, когда доводил до конца сезона лондонский «Челси».

«Лестер» находится в зоне вылета, а от 17 места их отделяет всего одно очко.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times