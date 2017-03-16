Гус Хиддинк может возглавить «Мидлсбро»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Хиддинк

Голландский специалист Гус Хиддинк может возобновить тренерскую деятельность. В его услугах заинтересован клуб АПЛ.

Руководство «Мидлсбро» планирует пригласить в команду 70-летнего Хиддинка. После увольнения с поста главного тренера Аитора Каранки «боро» готовы предложить голландцу долгосрочный контракт на аналогичной должности. О сумме предполагаемой сделки ничего не сообщается.

После 27 туров Премьер-лиги «Мидлсбро» набрал 22 очка. Клуб идет в зоне вылета, занимая 19-е место.

Фото: Global Look Press
Источник: Bleacher Report

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