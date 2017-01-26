Губернатор Краснодарского края: «Банкротство «Кубани» недопустимо, но мы должны начать движение клуба с чистого листа»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о будущем «Кубани». Он сообщил, что долг клуба на данный момент составляет 2 миллиарда рублей, а новый инвестор, который готов финансировать текущие расходы, отказывается платить по старым долгам.

«Как только новый инвестор Мишель Литвак попытался войти в полное финансирование команды, предпринять реальные шаги, тут же пошли претензии от кредиторов о том, чтобы он в первую очередь заплатил эти долги, а я не хочу давать оценку — настоящие это долги или ненастоящие. Эти финансовые моменты здесь являются стопорными. Для «Кубани» это сложное время. Время, которое надо пережить. Я еще раз подчеркиваю, что с такими долгами сложно подобрать инвестора, который будет сходу и долги платить, и сегодняшний день финансировать. Долг в 2 миллиарда – это очень большие деньги для любого инвестора.

Вице-губернатор Андрей Коробка отправился в Москву, где проводил консультации с РФС, как нам в таком случае не потерять инвестора, который никуда и не хочет уходить. Как эту ситуацию «разрулить» с точки зрения того, чтобы мы сейчас могли полноценно финансировать клуб, но в то же время не платить по счетам, которые подлежат сомнению, были ли на самом деле эти долги или, может, они отчасти вымышленные.

Но мы не можем сегодня остановиться, мы должны продолжать движение. А движение надо начать с чистого листа. Но и брендовое название «Кубань» мы не можем поменять. Речь идет о банкротстве клуба, и это ни в коем случае не допустимо. Почему идет коллизия, как в таком случае «обнулить» «Кубань», не потеряв саму «Кубань», форму, статус команды. Это очень серьезный вопрос.

Около четырех месяцев мы бьемся, в том числе и с РФС, чтобы найти это решение. А дальше, если мы его найдем, то финансирование будет беспроблемным. В этом заверил Мишель Литвак. Тогда мы сможем выйти на новые высоты. Сегодня просто нужно навести порядок в этом поле под названием футбольный клуб «Кубань».

Деньги, которые сейчас можно тратить на зарплату, тут же начинают автоматически списываться на погашение долгов. Надо понимать, как навести порядок. Наведем порядок – сможем идти дальше. Но я надеюсь, что наведем. Здесь очень озабочен и Виталий Леонтьевич Мутко, понимая, что есть выход, он рядом, и дальше нужно разобраться с долгами», — рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

После 24 сыгранных туров «Кубань» занимает в ФНЛ 14 место, имея в своем активе 28 очков.