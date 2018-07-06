«Гуанчжоу» готов предложить контракт Артему Дзюбе

«Гуанчжоу Эвергранд» всерьез заинтересован в форварде «Зенита» Артеме Дзюбе. Ранее сообщалось, что форвард сборной России может уехать в Англию.

Китайский клуб готов предложить нападающему крайне привлекательные условия личного контракта.

В случае перехода Дзюбы в «Гуанчжоу», «Зенит» может вступить в борьбу за форварда «Краснодара» Федора Смолова, на которого претендует «Локомотив».

Отмечается, что переходу игрока петербургской команды в «Эвергранд» может помешать жесткий лимит на легионеров в китайском чемпионате.

На ЧМ-2018 Дзюба забил 3 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»