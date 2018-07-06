«Гуанчжоу» готов предложить контракт Артему Дзюбе

Автор: Михаил Серебряков 0

Dzyuba

«Гуанчжоу Эвергранд» всерьез заинтересован в форварде «Зенита» Артеме Дзюбе. Ранее сообщалось, что форвард сборной России может уехать в Англию. 

Китайский клуб готов предложить нападающему крайне привлекательные условия личного контракта.

В случае перехода Дзюбы в «Гуанчжоу», «Зенит» может вступить в борьбу за форварда «Краснодара» Федора Смолова, на которого претендует «Локомотив».

Отмечается, что переходу игрока петербургской команды в «Эвергранд» может помешать жесткий лимит на легионеров в китайском чемпионате.

На ЧМ-2018 Дзюба забил 3 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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