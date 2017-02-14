«Гуанчжоу Эвергранд» станет играть без легионеров через 3 года

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Гуанчжоу Эвергранд Таобао

Один из самых популярных клубов китайской Суперлиги «Гуанчжоу Эвергранд» собирается избавиться от иностранных футболистов в ближайшем будущем. Об этом стало известно СМИ.

Руководство команды разработало план, согласно которому к 2020 году в «Гуанчжоу» будут играть только китайские игроки. Таким образом, клуб будет развивать отечественный футбол и «выращивать» футболистов для сборной Китая.

На данный момент в «китайских тиграх» играет 6 легионеров: бразильцы Паулиньо, Алан и Рикардо Гуларт, колумбиец Джексон Мартинес и два игрока из Южной Кореи. Главным тренером «Гуанчжоу Эвергранд» является бразилец Луис Фелипе Сколари.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun

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