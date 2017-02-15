«Гуанчжоу Эвергранд» собирается избавиться от всех легионеров

Один из лидеров китайского футбола «Гуанчжоу Эвергранд» планирует в будущем избавиться от всех иностранных игроков. Клуб планирует продолжить выступления, используя только местных футболистов.

По имеющейся информации, клуб, который сейчас возглавляет бывший главный тренер сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари, разработал план, согласно которому к 2020 году команда останется без единого легионера и сделают ставку на доморощенных игроков. Таким образом, «Гуанчжоу Эвергранд» рассчитывает помочь развитию всего китайского футбола.

Сейчас в команде числятся шесть иностранцев — это бразильский полузащитник Паулиньо, колумбийский форвард Джексон Мартинес и бразильские нападающие Алан и Рикардо Гуларт, а также два защитника из Южной Кореи.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun