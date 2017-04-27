«Гуанчжоу Эвергранд» могут наказать за оскорбительный баннер про «британских собак»

Клуб китайской лиги «Гуанчжоу Эвергранд» может быть серьезно оштрафован. Его фанаты вывесили оскорбительный для британцев баннер.

Китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» может быть наказан азиатской футбольной конфедерацией за то, что фанаты во время матча Лиги чемпионов АФК с гонконгским «Итсерном» (6:0) вывесили оскорбительный баннер. Надпись на баннере гласила: «Уничтожайте британских собак, искореняйте яд независимости Гонконга». «Гуанчжоу» были предъявлены обвинения сразу по двум статьям. Первая статья 58 дисциплинарного и этического кодекса АФК, а вторая статья 65, относящаяся к поведению фанатов.

Гонконг в 1842 году был захвачен Великобританией и стал её колонией. В 1997 году Гонконг официально был возвращён Китайской Народной Республике.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»