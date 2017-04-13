Группа «Ленинград» выступит на дне рождения «Крыльев Советов»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Футбольный клуб «Крылья Советов» готовит праздник в честь своего 75-летия. На мероприятии в честь торжества выступит знаменитая музыкальная группа.

Группа «Ленинград» выступит на самарском стадионе «Металлург» 13 мая. Сергей Шнуров и команда начнут выступление после матча 28-го тура РФПЛ с «Зенитом».

После 22 туров РФПЛ «Крылья» набрали 17 очков. «Волжане» занимают 14-е место в турнирной таблице и идут в зоне стыковых матчей.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер ФК «Крылья Советов»

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