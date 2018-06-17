Группа Е. 1-й тур. Сербия победила Коста-Рику

Сербия одолела Коста-Рику. Коларов забил победный гол.

Группа Е. 1-й тур.

КОСТА-РИКА — СЕРБИЯ —0:1 (0:0)

Самара. 17 июня.

Стадион «Самара Арена». 41432 зрителя

Судья: Маланг Дьедиу (Сенегал)

Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Гамбоа, Кальво, Борхес, Гусман (Колиндрес, 73), Руис, Венегас (Боланьос, 60), Уренья (Кэмпбелл, 66).

Сербия: Стойкович, Д. Тошич (Рукавина, 82) Иванович, Миленкович, Коларов, Матич, Милинкович-Савич, Миливоевич, Тадич, Ляич (Костич, 70) Митрович ( Прийович, 90).

Гол: 0:1 — Коларов (57)

Предупреждения: Кальво (22), Гусман (56), Иванович (59). Прийович (90).



10 (3) удары (в створ) 10 (3)

18 фолы 15

5 угловые 4

1 офсайды 3

50 % владения мячом 50

Игра выдалась по-настоящему жаркой. В матче было очень много единоборств и голевых моментов. Но зрители смогли увидеть гол только во втором тайме. Шикарный гол со штрафного забил капитан сербов Коларов. После пропущенного гола, у Коста-Рики были неплохие моменты, чтобы не только сравнять счет, но и выйти вперед. Однако сделать им это не удалось.Таким образом, сборная Сербии добивается важной победы.

Фото: официальный твиттер сборной Сербии

Источник: Еженедельник «Футбол»