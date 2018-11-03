Гризманн забил «Леганесу» фантастический мяч ударом со штрафного с 30 метров

Полузащитник мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн забил шикарный мяч в ворота «Леганеса» в матче 11-го тура испанской Ла Лиге. Гризманн исполнил штрафной, вонзив мяч с тридцати метров в самую «девятку» ворот Ивана Куэльяра.

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Гризманн отметился голом на 69-й минуте матче. Первым делом он отметил взятие ворота, подбежав к своему тренеру Диего Симеоне. «Самое важное в голе – это его празднование», – недавно написал Гризманн в Instagram. Для лидера «Атлетико» этот мяч стал третьим, забитым в нынешнем чемпионате Испании.

Однако для победы «Атлетико» одного забитого мяча не хватило. «Леганес» отыгрался тоже после штрафного. Родри Тарин подал мяч в штрафную, где передачу замкнул Гуиду Каррильо, пробивший по воротам Яна Облака рикошетом от газона.

У «Атлетико» после 11 матчей стало 20 очков. Мадридцы занимают второе место в турнирной таблице, но в воскресенье обойти их может сразу несколько команд.

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 3 ноября вел видеотрансляцию этого матча.

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Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

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